Ο Τόμας Τούχελ δεν θέλησε να διαψεύσει παντελώς όσα αναφέρονται για τον Κριστιάνο, αλλά φυσικά ούτε και να μαρτυρήσει οτιδήποτε, ωστόσο, ο τρόπος που απάντησε σε οπαδό της Τσέλσι, δείχνει... ένοχη σιωπή!

Ο Γερμανός προπονητής προετοιμάζει τους «μπλε» για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ασφαλώς σε κουβέντες που θα έχει κάνει με το νέο αφεντικό του κλαμπ, Τοντ Μπόελι, θα γνωρίζει για το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί από τον σύλλογο για την περίπτωση του CR7.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραμένει εκτός πλάνων στην Γιουνάιτεντ και απουσιάζει από την προετοιμασία της ομάδας του για οικογενειακούς λόγους, όπως έχει αναφερθεί από την ομάδα, με τον Τούχελ να δέχεται ερώτηση για τον παίκτη από οπαδό της Τσέλσι με την ευκαιρία της περιοδείας στις ΗΠΑ.

«Δεν θα σου πω τίποτα...» αποκρίθηκε ο Γερμανός και χαμογέλασε όταν άκουσε από τον υποστηρικτή των «μπλε» να τον ρωτάει αν τελικά θ' αποκτηθεί ο Ρονάλντο!

🚨Exclusive We asked Thomas Tuchel" Are we signing Cristiano Ronaldo ? "

Thomas Tuchel " Iam not gonna tell you [ Laughs ] " 👀🤔



