Ο Αντόνιο Κόντε άφησε εκτός αποστολής από την προετοιμασία της Τότεναμ τους Εντομπελέ, Λο Σέλσο, Ρεγιλόν και Γουίνκς και τους έχει ενημερώσει να βρουν άμεσα προτάσεις από άλλους συλλόγους καθώς δεν υπολογίζονται.

Μετά τις μεταγραφές, ώρα για... σκούπα από τον Αντόνιο Κόντε στην Τότεναμ. Οι Σπερς ολοκλήρωσαν ορισμένες άκρως ουσιαστικές κινήσεις ποιότητας και αναβάθμισης του ρόστερ τους, ιδίως με τις περιπτώσεις των Πέρισιτς, Μπισούμα και Ριτσάρλισον, αλλά οι αφίξεις τους οδηγούν στην έξοδο μια τετράδα παικτών που δεν υπολογίζει πια ο Ιταλός τεχνικός.

Ο λόγος για τους Τανγκί Εντομπελέ. Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Σέρχιο Ρεγιλόν και Χάρι Γουίνκς. Οι τέσσερίς τους «κόπηκαν» από την αποστολή που θα πάρει μαζί του ο Κόντε στην προετοιμασία που θα διεξαχθεί επί κορεατικού εδάφους και έχουν λάβει ενημέρωση από το κλαμπ να φέρουν προτάσεις ώστε να αποχωρήσουν.

Οι τρεις πρώτοι έχουν συμβόλαιο ως το 2025, ο τελευταίος μέχρι το 2024 και η αθροιστική χρηματιστηριακή τους αξία σύμφωνα με το «Transfermarkt» ανέρχεται στα 92 εκατομμύρια ευρώ. Την περασμένη σεζόν, Ντομπελέ και Λο Σέλσο αγωνίστηκαν ως δανεικοί σε Λυών και Βιγιαρεάλ αντίστοιχα κι απ' ό,τι φαίνεται, δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιταλού ώστε να διατηρήσουν μια θέση στο ρόστερ.

Tottenham update. These players have been left out of the tour to South Korea 🚨⚪️ #THFC



▫️ Harry Winks

▫️ Sergio Reguilón

▫️ Giovani Lo Celso

▫️ Tanguy Ndombele



Antonio Conte wants them to find new solutions this summer, as soon as possible. pic.twitter.com/TfZZRTGM8s