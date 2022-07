Ο Τζακ Γουίλσιρ ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Athletic» θα αναλάβει χρέη προπονητή στην U18 της Άρσεναλ.

Ο Τζακ Γουίλσιρ στο ξεκίνημα της καριέρας του, στις ακαδημίες της Άρσεναλ, θεωρήθηκε ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως η τύχη του... γύρισε την πλάτη και λόγω των πολλών και σοβαρών τραυματισμών του η καριέρα του ολοκληρώθηκε άδοξα, στα 30 του χρόνια. Ο Βρετανός παλαίμαχος χαφ συνέδεσε την καριέρα του με τους «Κανονιέρηδες», καθώς αποτέλεσε μέλος του λονδρέζικου κλαμπ για 17 χρόνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» ο Γουίλσιρ θα είναι ο νέος προπονητυής της U18 της αγαπημένης του ομάδας, στο πρώτο του επαγγελματικό βήμα μετά την απόσυρση του.

🚨 EXCL: Arsenal set to name Jack Wilshere U18s head coach. After 30yo’s retirement, appointment being finalised. Expected to be supported by Adam Birchall + Julian Gray. Mehmet Ali in line for U23s, Max Porter assistant. W/ @gunnerblog @TheAthleticUK #AFC https://t.co/So6vvb1Jn6