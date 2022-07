Το έκανε κι αυτό ο Αντόνιο Κόντε, καταφέρνοντας να φτάσει σε deal με την Μπαρτσελόνα για τον δανεισμό του Κλεμάν Λενγκλέ, ώστε να γίνει πλέον πανίσχυρη η Τότεναμ!

Τα «σπιρούνια» κερδίζουν όλες τις εντυπώσεις στο θερινό μεταγραφικό παζάρι του 2022 και έχουν κάνει κινήσεις που πάνω απ' όλα – τουλάχιστον στη θεωρία – γεμίζουν με ποιότητα το δυναμικό που θα έχει στη διάθεσή του ο Ιταλός κόουτς των Λονδρέζων.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πλέον υπάρχει συμφωνία και με την Μπαρτσελόνα για την μετακίνηση του Κλεμάν Λενγκλέ στην αγγλική πρωτεύουσα ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεικού.

Φόρστερ, Πέρισιτς, Ριτσάρλισον και Μπισούμα θα έχουν πλέον την παρέα και του Γάλλου αμυντικού στη νέα τους ομάδα.

Tottenham have agreed a deal with Barcelona to sign Clément Lenglet on loan, reports @FabrizioRomano pic.twitter.com/H4z9bQFI6O