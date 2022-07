Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε, πήρε παραπάνω άδεια από την Γιουνάιτεντ, όμως στην απουσία του από το «Κάρινγκτον» εθεάθη στις εγκαταστάσεις της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας...

Ο CR7 επικαλούμενος «οικογενειακούς λόγους» δεν επέστρεψε στο Μάντσεστερ για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «κόκκινων διαβόλων», τη στιγμή που το μέλλον του είναι πλέον παντελώς στον «αέρα», με την Τσέλσι να πιέζει για να τον πάρει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το SIC Noticias με βίντεο που δημοσίευσε έκανε λόγο για παρουσία του Κριστιάνο στο προπονητικό της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας τη Δευτέρα, πράγμα που σημαίνει πως τουλάχιστον φροντίζει να προπονείται παρά την επέκταση της άδειάς του από την Γιουνάιτεντ...

📸 Cristiano Ronaldo seen at the Portugal national team's training facilities in Lisbon today



🎥 Credit: @SICNoticias pic.twitter.com/fObQTyrIRy