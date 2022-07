Ο Ζοάο Παλίνια κόστισε 25 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πρώτη καλοκαιρινή προσθήκη στη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, με τους «cottagers» να ετοιμάζονται για νέες εμπειρίες στην Premier League.

O άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της ομάδας του Λονδίνου ήθελε τον Πορτογάλο χαφ στο ρόστερ του και τον απέκτησε, με την Φούλαμ να διαθέτει περί τα 25 εκατ.ευρώ, προκειμένου ν' αποσπάσει τη συγκατάθεση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του παίκτη.

Ο Παλίνια το 2019 αποτελούσε μεγάλο μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, ωστόσο, από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, με το... ασανσέρ της Φούλαμ που συνεχώς αλλάζει κατηγορίες τα τελευταία χρόνια.

