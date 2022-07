Ο μπασκετμπολίστας της Μυκόνου, Βασίλης Μακρής, έπινε τον πρωινό του καφέ δίπλα από κορτ που έπαιζε τένις ο Μοχάμεντ Σαλάχ και θαυμαστές του Αιγύπτιου του ζήτησαν μια φωτογραφία με τον σταρ της Λίβερπουλ επειδή τον πέρασαν για... bodyguard.

Τις διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Θυμίζουμε πως από το νησί των ανέμων υπέγραψε και το νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, μέχρι το 2025, με το οποίο έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του κλαμπ.

Φυσικά η παρουσία του «σουπερ σταρ» των «Κόκκινων» δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους κατοίκους του νησιού και ο μπασκετμπολίστας του ΑΟ Μυκόνου, Βασίλης Μακρής, μοιράστηκε μια αστεία ιστορία που έγινε το πρωί του Σαββάτου (2/7). Την ώρα που ο Έλληνας αθλητής έπινε τον πρωινό του καφέ δίπλα από ένα κορτ που έπαιζε τένις ο «Φαραώ» κόσμος του ζητούσε μια φωτογραφία με τον επιθετικό της Λίβερπουλ, καθώς λόγω του επιβλητικού παρουσιαστικού του τον πέρασαν για... bodyguard.

«Έπινα τον καφέ μου στα Starbucks και ο Μο Σαλάχ έπαιζε τένις στο διπλανό γήπεδο. Ο κόσμος πίστευε ότι είμαι ο σωματοφύλακάς του και με ρωτούσε αν μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του» έγραψε στην ανάρτηση του ο Βασίλης Μακρής, ο οποίος ανέβασε και φωτογραφία με τον Αιγύπτιο μετά από... πρόκληση του ΑΟ Μυκόνου.

I was drinking coffee by myself at Starbucks and @MoSalah was playing tennis at a court next to Starbucks. People thought I was his bodyguard and was asking me if they can take a picture with him 😂😂😂