H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα βρήκε με τον 22χρονο Ολλανδό αριστερό μπακ, Τάιλερ Μαλάσια, ο οποίος μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανακοινωθεί και να γίνει η πρώτη μεταγραφή στην εποχή του Έρικ Τεν Χαγκ.

Η «κλοπή» του Τάιλερ Μαλάσια από τα την «αγκαλιά» της Λυών ολοκληρώθηκε! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Τρίτη (28/6) έχει συμφωνήσει με την Φέγενορντ, στην οποία ανήκει ο 22χρονος διεθνής Ολλανδός αριστερός μπακ, όμως προέκυψε «κόλλημα» με τους όρους του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, το οποίο ξεπεράστηκε και πλέον υπάρχει ολοκληρωμένο «deal».

Tyrell Malacia to Manchester United, here we go! Agreement reached on personal terms, waiting to sign the contracts soon for €15m plus €2m add-ons to Feyenoord. Malacia will be first signing of ten Hag era. 🚨🔴 #MUFC OL deal hijacked, as revealed on Tuesday - now confirmed. pic.twitter.com/ZKHtg62C7B

Oι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα δώσουν 15 εκατομμύρια ευρώ στους Ολλανδούς για την απόκτηση του βραχύσωμου ακραίου οπισθοφύλακα, ενώ μέσω μπόνους η φιναλίστ στον τελικό του Conference League μπορεί να εισπράξει ακόμα δυο εκατομμύρια. O Μαλάσια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο. Ο 22χρονος ακραίος οπισθοφύλακας αναμένεται να περάσει ιατρικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και να γίνει η πρώτη μεταγραφή του κλαμπ στην εποχή του Έρικ Τεν Χαγκ.

