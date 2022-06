Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε «σφήνα» στις διαπραγματεύσεις της Λυών με τη Φέγενορντ και είναι έτοιμη να αποκτήσει τον διεθνή Ολλανδό αριστερό μπακ, Τάιρελ Μαλάσια.

Μια ανάσα από την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μπαρτσελόνα για τη μεταγραφή του Φράνκι Ντε Γιονγκ, όμως φαίνεται πως η πρώτη κίνηση της ομάδας του Έρικ Τεν Χάαγκ θα είναι άλλος Ολλανδός διεθνής ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Τάιρελ Μαλάσια της Φέγενορντ!

O 22χρονος βραχύσωμος (1,69 μ.) αριστερός μπακ ήταν κοντά στη Λυών, όμως η Γιουνάιτεντ μπήκε «σφήνα» στις διαπραγματεύσεις κατέληξε σε συμφωνία με τη φιναλίστ του Conference League και σύμφωνα με τις πληροφορίες «έκλεψε» τον ποδοσφαιριστή. Το αγγλικό κλαμπ θα καταβάλει στους Ολλανδούς 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με μπόνους το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Tyrell Malacia to #MUFC is a done deal.



Player will arrive in Manchester early as this week to undergo medical test where he will be introduced to the squad and participate in Pre season.



Deal €14m + add ons. OL didn’t want to enter a bidding war with Man Utd 🔴✅ pic.twitter.com/0jFzQ5ECrc