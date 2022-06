Σε αμερικανικά χέρια ετοιμάζεται να περάσει η Έβερτον, καθώς ο Ματσίεκ Καμίνσκι φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον ιδιοκτήτη, Φαράντ Μοσίρι για την εξαγορά του κλαμπ αντί 500 εκατ. λιρών. Ιδανικά μέχρι τις 21 Ιουλίου το οριστικό deal.

Η είσοδος των Αμερικανών ιδιοκτητών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και δη στην Premier League γίνεται ολοένα και πιο συχνή και όπως όλα δείχνουν ο επόμενος σύλλογος που θα περάσει σε επενδυτή από τις ΗΠΑ θα είναι η Έβερτον!

Όπως αναφέρει η «Telegraph», ο 64χρονος μεγαλοεπιχειρηματίας με πολωνικές ρίζες, Ματσίεκ Καμίνσκι και το κονσόρτιουμ που έχει συνασπίσει με μπροστάρη τον άλλοτε CEO των Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πίτερ Κάνιον, έφτασε σε καταρχήν προφορική συμφωνία με τον νυν ιδιοκτήτη του κλαμπ, τον Βρετανο-Ιρανό, Φαράντ Μοσίρι.

Το κονσόρτιουμ βρισκόταν σε επαφές το τελευταίο διάστημα και είχε συνάψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας με τη διοίκηση των Τόφιζ. Πλέον, το αγγλικό Μέσο αναφέρει πως υπάρχει deal για ένα ποσό ανώτερο του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ (κοντά στα 600 εκατ.) και η φιλοδοξία του Καμίνσκι, μάλιστα, είναι η μεταβίβαση να έχει τεθεί προς έγκριση στο συμβούλιο των ιδιοκτητών της Premier League μέχρι τις 21 Ιουλίου. Ημερομηνία στην οποία η Έβερτον έχει προγραμματίσει φιλικό στις ΗΠΑ απέναντι στην ομάδα της πόλης που εδρεύει η οικογένεια Καμίνσκι, Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Δεδομένης αυτής της συνθήκης, ο Ματσίεκ Καμίνσκι επιθυμεί να υποδεχθεί την Έβερτον ως ο επικείμενος ιδιοκτήτης του κλαμπ.

Μεταξύ των δεσμεύσεων του Καμίνσκι περιλαμβάνεται σε βάθος χρόνου η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου της Έβερτον στο Bramley-Moore Dock, με την κατασκευή του να έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2021 και τη συνολική χρηματοδότηση να ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Στα άμεσα πλάνα του είναι και η διάθεση σημαντικού ποσού για την ενίσχυση του ρόστερ του Φρανκ Λάμπαρντ, άλλος ένας λόγος που η πλευρά του κονσόρτιουμ πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ώστε ο σύλλογος να βγει δυναμικά στη μεταγραφική αγορά έστω και στο δεύτερο μισό της περιόδου.

Ο Ματσίεκ Καμίνσκι μετανάστευσε από την Πολωνία στις ΗΠΑ από μικρή ηλικία μαζί με την οικογένειά του και είναι ιδρυτής της εταιρείας real estate, Kaminski Asset Management Inc.

