Έντονος καυγάς του Φόντεν με την σύντροφό του σε παραλία της Κέρκυρας (vid)

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι τσακώθηκε με την κοπέλα του σε παραλία της Κέρκυρας όπου κάνουν διακοπές γιατί εκείνη κοίταξε το τηλέφωνό του!

Το ζευγάρι βρισκόταν σε πολυτελές beach club σε παραλία της Κέρκυρα όταν ξέσπασε η λογομαχία. Τον καυγά μεταξύ του Άγγλου σταρ και της κοπέλας του κατέγραψαν σε βίντεο σοκαρισμένοι παραθεριστές και μάρτυρες.

Η κοπέλα του Φόντεν, Ρεμπέκα Κουκ ακούστηκε να φωνάζει: «Νομίζεις ότι είμαι ηλ**α;» πριν φύγουν από το θέρετρο. Καθώς ο καυγάς συνεχιζόταν, η Ρεμπέκα είπε: «Δεν μπορούμε να σε πάμε πουθενά, αυτό συμβαίνει πάντα».

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η Ρεμπέκα έπιασε το τηλέφωνο του Φόντεν ενώ εκείνος κολυμπούσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με την The Sun, η Ρεμπέκα εθεάθη να φωνάζει στον μέσο της Σίτι και τον καυγά να παίρνει ένταση.

«Ναι, αναρωτιέμαι γιατί, φίλε!», φέρεται να του είπε με τον Φόντεν να μην απαντά κι εκείνη να επιμένει να φωνάζει «Πες της όλα».

Το ζευγάρι είναι μαζί από την εφηβεία και έχουν μαζί δύο παιδιά.

Ένας μάρτυρα περιέγραψε τι είδε από το περιστατικό. «Πήγε να κολυμπήσει και εκείνη κοίταξε το τηλέφωνό του. Θύμωσε εξαιρετικά. Μάλωναν πραγματικά και ενεπλάκησαν φρουροί ασφαλείας».

Ένας άλλος είπε: «Ήταν ένας καυγάς μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και της κοπέλας του. Φώναζε και ούρλιαζε.. Όλα ξεκίνησαν εκεί κάτω στην παραλία. Ήταν πραγματικά επιθετικό και έντονο. Μετά ήρθαν στο μπαρ και εκείνη του φώναζε. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συνήθως εδώ».

English media won’t make big deal out of Phil Foden bust up because he is not dark skinned. #mancity #mcfc pic.twitter.com/aZrxoHtBwV