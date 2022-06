Η εφημερίδα Sun δημοσίευσε τις λεπτομέρειες για τις διακοπές και τα πάρτι των Τζακ Γκρίλις και Ντέκλαν Ράις στο Λας Βέγκας χωρίς τις συντρόφους τους.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, που πρόσφατα πανηγύρισε την κατάκτηση της Premier στο «Beach Club» στην Ίμπιζα, «πιάστηκε» σε ένα πάρτι σε πισίνα στο Λας Βέγκας με μερικούς φίλους και με μια νεαρή μελαχρινή γυναικά που δεν ήταν η κοπέλα του.

Η εφημερίδα «The Sun» δημοσίευσε τις φωτογραφίες από το πάρτι του Άγγλου διεθνούς στην «Sin City» στις οποίες διακρίνεται ο παίκτης, για τον οποίο θυμίζουμε ότι οι «πολίτες» έδωσαν 118 εκατομμύρια ευρώ, με πολλά κουτάκια μπύρας και το μαγιό του κατά τη διάρκεια ενός pool party.

Ο μέσος και οκτώ φίλοι του ήπιαν τέσσερα μπουκάλια σαμπάνια ο καθένας αξίας 3.567 ευρώ το καθένα. Μετά το πάρτι, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του, ζήτησε από μια ομάδα κοριτσιών με που ήταν στην πισίνα τον αριθμό τηλεφώνου τους, εκείνες ανταποκρίθηκαν και σύμφωνα με την εφημερίδα πήγαν λίγα λεπτά αργότερα στα δωμάτια του Γκρίλις και των φίλων του, στο Encore στο Las Vegas Strip.

Ο Γκρίλις ο οποίος απόλαυσε ένα VIP πακέτο 92.993 ευρώ στο Λας Βέγκας για το οποίο δικαιούταν και 116 μπουκάλια σαμπάνιας εθεάθη αργότερα και σε νυχτερινό κέντρο του συνοδευόμενος από μια νεαρή μελαχρινή γυναίκα που δεν ήταν η σύντροφός του.

Ο Ντέκλαν Ράις, διεθνής ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ ακολούθησε τον δρόμο που χάραξε ο Γκρίλις και αποφάσισε επίσης να ζήσει στο έπακρο τη νύχτα του Λας Βέγκας. Ο Ράις, ο οποίος βγαίνει με τη Λόρεν Φράιερ εδώ και έξι χρόνια, φωτογραφήθηκε παρέα με πολλές νεαρές γυναίκες κατά τη διάρκεια των αποδράσεων του στο «Sin City».

Στις φωτογραφίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η βρετανική εφημερίδα εθεάθη και ο Σκωτσέζος άσος της Λίβερπουλ, Άντριου Ρόμπερτσον.

West Ham Declan Rice heads to Las Vegas to go clubbing and proves huge hit as he joins Jack Grealish in Sin City



Declan Rice who wore a designer Balenciaga T-shirt as he headed out with a group of girls and spotted deep in conversation with one gorgeous brunette pic.twitter.com/dZO1wCJtEP