Ο «αόρατος» πλην καταλυτικός βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα, Χουάνμα Λίγιο, αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι και θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή στην Αλ Σαντ, διαδεχόμενος τον Χάβι Γκράθια.

Το «κρυφό» μυστικό της επανεφεύρεσης της Μάντσεστερ Σίτι τη σεζόν 2020/21 που την οδήγησε σε ένα «εκκωφαντικό» σερί στο δεύτερο μισό, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τον τελικό του Champions League, ήταν ο Χουάνμα Λίγιο. Ο άλλοτε προπονητής του Πεπ Γκουαρδιόλα στη μεξικανική Ντοράντος και από τους πιο έμπιστους βοηθούς του Καταλανού στη θητεία του στο Μάντσεστερ, αποχωρεί από το κλαμπ μετά από δύο χρόνια παρουσίας και θα αναλάβει την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Ο 57χρονος, Λίγιο, διαδέχεται στον πάγκο της νέας του ομάδας τον Χάβι Γκράθια, ο οποίος με τη σειρά του είχε αναλάβει μετά τον Τσάβι. Η συνεργασία των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ και επίσημα από την έναρξη της περιόδου 2022-23 και ο πολύπειρος Ισπανός coach θα βρεθεί στο αραβικό κράτος για να παρουσιαστεί και επίσημα. Πλέον, ο Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου βοηθού του, έχοντας δει πρώτα τον Μίκελ Αρτέτα και μετά τον Χουάνμα Λίγιο να αφήνουν τη θέση στο πλάι του για να κυνηγήσουν την ευκαιρία του πρώτου προπονητή.

«Το διάστημα στη Μάντσεστερ Σίτι ήταν ένα από τα πιο απολαυστικά στην καριέρα μου», δήλωσε στην επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του.

