Η Premier League έμαθε από το πρωί της Πέμπτης το πρόγραμμα για ολόκληρη τη νέα αγωνιστική περίοδο, με το μεγάλο ντέρμπι Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ να έρχεται την 3η αγωνιστική. Πότε είναι οι «συγκρούσεις» Πεπ – Κλοπ και Χάαλαντ – Νούνιεζ.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2022-2023 κάνει εκκίνηση στις 6 του Αυγούστο, σταματάει για το Μουντιάλ του Κατάρ στις 13 του Νοέμβρη, συνεχίζεται από την Boxing Day της 26ης του Δεκέμβρη και ολοκληρώνεται την 28η του Μάη του 2023.

Η Λίβερπουλ στην 3η αγωνιστική (20/8 και 4/3/23 στο λιμάνι) του πρωταθλήματος θα επισκεφθεί το «Ολντ Τράφορντ» για το ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ και την 3η του Σεπτέμβρη έχει ν' αντιμετωπίσει την Έβερτον στη «μάχη» του λιμανιού στο «Γκούντισον Παρκ».

Ο Κλοπ με τον Νούνιεζ και ο Πεπ με τον Χάαλαντ συγκρούονται αρχικά στις 15 του Οκτώβρη στο «Άνφιλντ» κι έπειτα την Πρωταπριλιά του 2023 στο «Etihad».

Με το ματς Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ την Παρασκευή, 5 Αυγούστου, θα κάνει επίσημα σέντρα η νέα σεζόν. Με την Νιούκαστλ στο St. James' Park η νεοφώτιστη Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Craven Cottage φιλοξενείται η Λίβερπουλ, με την Άστον Βίλα του Τζέραρντ η Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα.

Στο πλαίσιο της Boxing Day η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Νότιγχαμ Φόρεστ και η Λιντς την Μάντσεστερ Σίτι.

Στις πιο ενδιαφέρουσες ημερομηνίες που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο πρόγραμμα, θα βρει και το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τότεναμ την 1η του Οκτώβρη.

Στις 15 του ίδιου μήνα η Σίτι θα κοντραριστεί με την Γιουνάιτεντ στο «Etihad», με το αντίστοιχο ματς του «Ολντ Τράφορντ» να διεξάγεται την 14η του Ιανουαρίου. Στις 11/2/2023 το Λίβερπουλ – Έβερτον.

Αναλυτικά:

20:00 Crystal Palace v Arsenal

12:30 Fulham v Liverpool

AFC Bournemouth v Aston Villa

Leeds v Wolves

Leicester v Brentford

Newcastle v Nottingham Forest

Spurs v Southampton

17:30 Everton v Chelsea

14:00 Man Utd v Brighton

16:30 West Ham v Man City

Arsenal v Leicester

Aston Villa v Everton

Brentford v Man Utd

Brighton v Newcastle

Chelsea v Spurs

Liverpool v Crystal Palace

Man City v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v West Ham

Southampton v Leeds

Wolves v Fulham

AFC Bournemouth v Arsenal

Crystal Palace v Aston Villa

Everton v Nottingham Forest

Fulham v Brentford

Leeds v Chelsea

Leicester v Southampton

Man Utd v Liverpool

Newcastle v Man City

Spurs v Wolves

West Ham v Brighton

Arsenal v Fulham

Aston Villa v West Ham

Brentford v Everton

Brighton v Leeds

Chelsea v Leicester

Liverpool v AFC Bournemouth

Man City v Crystal Palace

Nottingham Forest v Spurs

Southampton v Man Utd

Wolves v Newcastle

19:45 AFC Bournemouth v Wolves

19:45 Arsenal v Aston Villa

19:45 Fulham v Brighton

19:45 Leeds v Everton

19:45 Leicester v Man Utd

19:45 West Ham v Spurs

20:00 Crystal Palace v Brentford

19:45 Southampton v Chelsea

20:00 Liverpool v Newcastle

20:00 Man City v Nottingham Forest

Aston Villa v Man City

Brentford v Leeds

Brighton v Leicester

Chelsea v West Ham

Everton v Liverpool

Man Utd v Arsenal

Newcastle v Crystal Palace

Nottingham Forest v AFC Bournemouth

Spurs v Fulham

Wolves v Southampton

AFC Bournemouth v Brighton

Arsenal v Everton

Crystal Palace v Man Utd

Fulham v Chelsea

Leeds v Nottingham Forest

Leicester v Aston Villa

Liverpool v Wolves

Man City v Spurs

Southampton v Brentford

West Ham v Newcastle

Aston Villa v Southampton

Brentford v Arsenal

Brighton v Crystal Palace

Chelsea v Liverpool

Everton v West Ham

Man Utd v Leeds

Newcastle v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v Fulham

Spurs v Leicester

Wolves v Man City

AFC Bournemouth v Brentford

Arsenal v Spurs

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Newcastle

Leeds v Aston Villa

Leicester v Nottingham Forest

Liverpool v Brighton

Man City v Man Utd

Southampton v Everton

West Ham v Wolves

AFC Bournemouth v Leicester

Arsenal v Liverpool

Brighton v Spurs

Chelsea v Wolves

Crystal Palace v Leeds

Everton v Man Utd

Man City v Southampton

Newcastle v Brentford

Nottingham Forest v Aston Villa

West Ham v Fulham

Aston Villa v Chelsea

Brentford v Brighton

Fulham v AFC Bournemouth

Leeds v Arsenal

Leicester v Crystal Palace

Liverpool v Man City

Man Utd v Newcastle

Southampton v West Ham

Spurs v Everton

Wolves v Nottingham Forest

19:45 AFC Bournemouth v Southampton

19:45 Arsenal v Man City

19:45 Brentford v Chelsea

19:45 Brighton v Nottingham Forest

19:45 Fulham v Aston Villa

19:45 Leicester v Leeds

20:00 Crystal Palace v Wolves

19:45 Newcastle v Everton

20:00 Liverpool v West Ham

20:00 Man Utd v Spurs

Aston Villa v Brentford

Chelsea v Man Utd

Everton v Crystal Palace

Leeds v Fulham

Man City v Brighton

Nottingham Forest v Liverpool

Southampton v Arsenal

Spurs v Newcastle

West Ham v AFC Bournemouth

Wolves v Leicester

AFC Bournemouth v Spurs

Arsenal v Nottingham Forest

Brentford v Wolves

Brighton v Chelsea

Crystal Palace v Southampton

Fulham v Everton

Leicester v Man City

Liverpool v Leeds

Man Utd v West Ham

Newcastle v Aston Villa

Aston Villa v Man Utd

Chelsea v Arsenal

Everton v Leicester

Leeds v AFC Bournemouth

Man City v Fulham

Nottingham Forest v Brentford

Southampton v Newcastle

Spurs v Liverpool

West Ham v Crystal Palace

Wolves v Brighton

AFC Bournemouth v Everton

Brighton v Aston Villa

Fulham v Man Utd

Liverpool v Southampton

Man City v Brentford

Newcastle v Chelsea

Nottingham Forest v Crystal Palace

Spurs v Leeds

West Ham v Leicester

Wolves v Arsenal

Arsenal v West Ham

Aston Villa v Liverpool

Brentford v Spurs

Chelsea v AFC Bournemouth

Crystal Palace v Fulham

Everton v Wolves

Leeds v Man City

Leicester v Newcastle

Man Utd v Nottingham Forest

Southampton v Brighton

AFC Bournemouth v Crystal Palace

Brighton v Arsenal

Fulham v Southampton

Liverpool v Leicester

Man City v Everton

Newcastle v Leeds

Nottingham Forest v Chelsea

Spurs v Aston Villa

West Ham v Brentford

Wolves v Man Utd

Arsenal v Newcastle

Aston Villa v Wolves

Brentford v Liverpool

Chelsea v Man City

Crystal Palace v Spurs

Everton v Brighton

Leeds v West Ham

Leicester v Fulham

Man Utd v AFC Bournemouth

Southampton v Nottingham Forest

Aston Villa v Leeds

Brentford v AFC Bournemouth

Brighton v Liverpool

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Southampton

Man Utd v Man City

Newcastle v Fulham

Nottingham Forest v Leicester

Spurs v Arsenal

Wolves v West Ham

AFC Bournemouth v Nottingham Forest

Arsenal v Man Utd

Crystal Palace v Newcastle

Fulham v Spurs

Leeds v Brentford

Leicester v Brighton

Liverpool v Chelsea

Man City v Wolves

Southampton v Aston Villa

West Ham v Everton

Aston Villa v Leicester

Brentford v Southampton

Brighton v AFC Bournemouth

Chelsea v Fulham

Everton v Arsenal

Man Utd v Crystal Palace

Newcastle v West Ham

Nottingham Forest v Leeds

Spurs v Man City

Wolves v Liverpool

AFC Bournemouth v Newcastle

Arsenal v Brentford

Crystal Palace v Brighton

Fulham v Nottingham Forest

Leeds v Man Utd

Leicester v Spurs

Liverpool v Everton

Man City v Aston Villa

Southampton v Wolves

West Ham v Chelsea

Aston Villa v Arsenal

Brentford v Crystal Palace

Brighton v Fulham

Chelsea v Southampton

Everton v Leeds

Man Utd v Leicester

Newcastle v Liverpool

Nottingham Forest v Man City

Spurs v West Ham

Wolves v AFC Bournemouth

AFC Bournemouth v Man City

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Aston Villa

Fulham v Wolves

Leeds v Southampton

Leicester v Arsenal

Man Utd v Brentford

Newcastle v Brighton

Spurs v Chelsea

West Ham v Nottingham Forest

Arsenal v AFC Bournemouth

Aston Villa v Crystal Palace

Brentford v Fulham

Brighton v West Ham

Chelsea v Leeds

Liverpool v Man Utd

Man City v Newcastle

Nottingham Forest v Everton

Southampton v Leicester

Wolves v Spurs

AFC Bournemouth v Liverpool

Crystal Palace v Man City

Everton v Brentford

Fulham v Arsenal

Leeds v Brighton

Leicester v Chelsea

Man Utd v Southampton

Newcastle v Wolves

Spurs v Nottingham Forest

West Ham v Aston Villa

Arsenal v Crystal Palace

Aston Villa v AFC Bournemouth

Brentford v Leicester

Brighton v Man Utd

Chelsea v Everton

Liverpool v Fulham

Man City v West Ham

Nottingham Forest v Newcastle

Southampton v Spurs

Wolves v Leeds

AFC Bournemouth v Fulham

Arsenal v Leeds

Brighton v Brentford

Chelsea v Aston Villa

Crystal Palace v Leicester

Everton v Spurs

Man City v Liverpool

Newcastle v Man Utd

Nottingham Forest v Wolves

West Ham v Southampton

Aston Villa v Nottingham Forest

Brentford v Newcastle

Fulham v West Ham

Leeds v Crystal Palace

Leicester v AFC Bournemouth

Liverpool v Arsenal

Man Utd v Everton

Southampton v Man City

Spurs v Brighton

Wolves v Chelsea

Aston Villa v Newcastle

Chelsea v Brighton

Everton v Fulham

Leeds v Liverpool

Man City v Leicester

Nottingham Forest v Man Utd

Southampton v Crystal Palace

Spurs v AFC Bournemouth

West Ham v Arsenal

Wolves v Brentford

AFC Bournemouth v West Ham

Arsenal v Southampton

Brentford v Aston Villa

Brighton v Man City

Crystal Palace v Everton

Fulham v Leeds

Leicester v Wolves

Liverpool v Nottingham Forest

Man Utd v Chelsea

Newcastle v Spurs

19:45 Everton v Newcastle

19:45 Leeds v Leicester

19:45 Nottingham Forest v Brighton

19:45 Spurs v Man Utd

19:45 West Ham v Liverpool

19:45 Wolves v Crystal Palace

20:00 Aston Villa v Fulham

19:45 Chelsea v Brentford

19:45 Southampton v AFC Bournemouth

20:00 Man City v Arsenal

AFC Bournemouth v Leeds

Arsenal v Chelsea

Brentford v Nottingham Forest

Brighton v Wolves

Crystal Palace v West Ham

Fulham v Man City

Leicester v Everton

Liverpool v Spurs

Man Utd v Aston Villa

Newcastle v Southampton

AFC Bournemouth v Chelsea

Brighton v Everton

Fulham v Leicester

Liverpool v Brentford

Man City v Leeds

Newcastle v Arsenal

Nottingham Forest v Southampton

Spurs v Crystal Palace

West Ham v Man Utd

Wolves v Aston Villa

Arsenal v Brighton

Aston Villa v Spurs

Brentford v West Ham

Chelsea v Nottingham Forest

Crystal Palace v AFC Bournemouth

Everton v Man City

Leeds v Newcastle

Leicester v Liverpool

Man Utd v Wolves

Southampton v Fulham

AFC Bournemouth v Man Utd

Brighton v Southampton

Fulham v Crystal Palace

Liverpool v Aston Villa

Man City v Chelsea

Newcastle v Leicester

Nottingham Forest v Arsenal

Spurs v Brentford

West Ham v Leeds

Wolves v Everton

16:00 Arsenal v Wolves

16:00 Aston Villa v Brighton

16:00 Brentford v Man City

16:00 Chelsea v Newcastle

16:00 Crystal Palace v Nottingham Forest

16:00 Everton v AFC Bournemouth

16:00 Leeds v Spurs

16:00 Leicester v West Ham

16:00 Man Utd v Fulham

16:00 Southampton v Liverpool

The Premier League ball for the 2022-23 season ⚽ pic.twitter.com/vkkEYcizPO