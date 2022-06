Μόνο τα διαδικαστικά απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντάργουιν Νούνιες, καθώς Λίβερπουλ και Μπενφίκα «έδωσαν» οριστικά τα χέρια για 80+20 εκατ. ευρώ και ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει με τους Κόκκινους.

Μια... ανάσα από την απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες βρίσκεται και τυπικά η Λίβερπουλ! Μετά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων τα τελευταία 24ωρα και τα διάφορα «σημάδια» περί συμφωνίας των δύο πλευρών, οι Reds έδωσαν οριστικά τα χέρια με τη διοίκηση της Μπενφίκα για τη μεταγραφή του Ουρουγουανού «killer» για το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ συν άλλα 20 σε μπόνους και πλέον, το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Οι δύο ομάδες έφτασαν σε προφορική συμφωνία το πρωί του Σαββάτου, με τον παίκτη να έχει πει το «ναι» στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ εδώ και μέρες, για πενταετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει ένα ποσό της τάξης των έξι με οκτώ εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή απέχει ελάχιστα από την επισημοποίησή της, αφού η Λίβερπουλ βρίσκεται στο στάδιο της ανταλλαγής των απαραίτητων εγγράφων για την επισφράγιση του deal.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P