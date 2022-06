Ο Ντάργουιν Νούνιεζ είναι... κόκκινος, όπως τουλάχιστον έδειξε ο ιδιοκτήτης της Αλμερία! Η ισπανική ομάδα έχει ποσοστό μεταπώλησης από την διαφαινόμενη μεταγραφή του παίκτη στη Λίβερπουλ και φαίνεται πως ήρθε η επιβεβαίωση της μετακίνησης.

Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής φαίνεται ότι θα πρέπει ήδη να θεωρείται ποδοσφαιριστής των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ, αφού το deal ανάμεσα στους Κυπελλούχους Αγγλίας και την Μπενφίκα δείχνει να έχει ολοκληρωθεί.

Τουλάχιστον αυτό φανέρωσε ο ιδιοκτήτης της Αλμερία, Turki Alalshiki με το ποστάρισμά του στα social media! Η ισπανική ομάδα απήλαυσε τις υπηρεσίες του Νούνιεζ την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και φαίνεται ότι είχε εξασφαλίσει ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη στο 20%, όταν τον παραχώρησε στην Μπενφίκα.

Τώρα, η φωτογραφία που έβαλε ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, ίσως και να δείχνει τη χαρά του για την εξέλιξη του παίκτη, αλλά και για το ποσό που θα μπει στα ταμεία του κλαμπ, λόγω των 80+20 εκατομμυρίων έναντι των οποίων φέρεται να έχει επιτευχθεί η συμφωνία για τη μεταγραφή.

BREAKING: The owner of Almeria, the club who get 20% of the sale of Darwin Nunez has just confirmed the signing of Nunez ✅ https://t.co/LcrUdzAkxE