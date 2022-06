Η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών ανέδειξε 6 ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ στην κορυφαία 11άδα της Premier, με τους «κόκκινους» να είναι διπλάσιοι από τους παίκτες της Σίτι!

Η PFA μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ που νίκησε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ως ο καλύτερος όλων για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε και τον Φιλ Φόντεν που έκανε το back-to-back στα βραβεία του κορυφαίου νεαρού ποδοσφαιριστή, ανέδειξε και τους καλύτερους 11 της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2021-2022.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ρούντιγκερ ο μοναδικός από την Τσέλσι και η Λίβερπουλ έχει 6 ποδοσφαιριστές έναντι των 3 της Σίτι.

Πιο αναλυτικά:

Tερματοφύλακας είναι ο Άλισον και η άμυνα απαρτίζεται από τους Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Φαν Ντάικ και Κανσέλο. Στα χαφ βρίσκονται οι Τιάγκο Σίλβα, Τιάγκο Αλκάνταρα και Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενώ, στην τριπλέτα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Μοχάμεντ Σαλάχ, Σαντιό Μανέ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

The 2021-22 PFA Premier League Team of the Year 💫 pic.twitter.com/s8SPc1Wf1i