Μετά το βραβείο των οπαδών, ο Μο Σαλάχ κέρδισε και αυτό του Παίκτη της Χρονιάς στην ψηφοφορία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της PFA, φτάνοντας συνολικά τα έξι ατομικά στη φετινή σεζόν!

Η Λίβερπουλ μπορεί να έχασε στο νήμα το πρωτάθλημα, αλλά ο Μο Σαλάχ σάρωσε τους ατομικούς τίτλους για τη σεζόν 2021/22. Μετά το Χρυσό Παπούτσι της Premier League, το βραβείο των περισσότερων ασίστ, το βραβείο για το καλύτερο γκολ της σεζόν, τον back-to-back τίτλο του παίκτη της χρονιάς της Λίβερπουλ και πιο πρόσφατα το βραβείο της PFA για τον παίκτη της χρονιάς σύμφωνα με τους οπαδούς, ο Αιγύπτιος σταρ κέρδισε και την ατομική διάκριση με το μεγαλύτερο πρεστίζ στο Νησί: αυτόν του κορυφαίου ανάμεσα στους συναδέλφους του.

Μετά το 2018 και την πρώτη «μαγική» σεζόν του στο Μέρσεϊσαϊντ, ο «Φαραώ» αναδείχθηκε για δεύτερη φορά Παίκτης της χρονιάς στα βραβεία της PFA, αφήνοντας πίσω του στην κούρσα τον κάτοχο των δύο προηγούμενων βραβείων, Κέβιν Ντε Μπρόινε που κέρδισε την αντίστοιχη τιμή σε επίπεδο Premier League.

Έτσι, ο Σαλάχ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μη Ευρωπαίος που κατακτά δύο φορές το εν λόγω παράσημο στον σχεδόν μισό αιώνα ζωής του θεσμού της PFA, ενώ παράλληλα έγινε και ο μοναδικός ως τώρα που κερδίζει Χρυσό Παπούτσι, βραβείο στις ασίστ και τον τίτλο του Παίκτη της Χρονιάς στην ίδια σεζόν!

Mo Salah is the PFA Players' Player of the Year for the second time 🏆🏆 pic.twitter.com/2Jy3DNpDrg

Number two for the Egyptian king - Mohamed Salah edges out Kevin De Bruyne to win the @PFA Player of the year Award! 🏆 pic.twitter.com/mMlLjdg3Mv