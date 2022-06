Μετά από δύο δανεισμούς και μία σεζόν εκτός ομάδας, ο Λόρις Κάριους αποχωρεί οριστικά από τη Λίβερπουλ, με το κοντέρ του στους Reds να έχει σταματήσει 1.475 μέρες νωρίτερα στον τελικό του Champions League και τις γκάφες του κόντρα στη Ρεάλ.

Ο κύκλος του Λόρις Κάριους στη Λίβερπουλ κλείνει οριστικά. Έστω κι αν πέρασαν τέσσερα χρόνια από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Reds, ο Γερμανός κίπερ μένει χωρίς συμβόλαιο στο τέλος του μήνα και ο αγγλικός σύλλογος προανήγγειλε επίσημα την αποχώρησή του, ρίχνοντας έτσι τους τίτλους τέλους σε μια πορεία που ασφαλώς στιγματίστηκε από τη βραδιά της 26ης Μαΐου του 2018 στο Κίεβο και τον τελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο μόλις 29χρονος τερματοφύλακας έμεινε στην ιστορία ως αρνητικός πρωταγωνιστής για το ζευγάρι λαθών του στο ματς με αντίπαλο τη Βασίλισσα, παίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στη στέψη της για 13η φορά και τον ρόλο του «μοιραίου» για τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ. Μετά από 1.475 ημέρες, λοιπόν, από την αναμέτρηση του Κιέβου, διάστημα το οποίο πέρασε αρχικά ως δανεικός σε Μπεσίκτας (για δύο σεζόν) και Ουνιόν Βερολίνου πριν περάσει ολόκληρη την περασμένη σεζόν εκτός ομάδας, ο Κάριους αποχωρεί, έχοντας παραμείνει συνολικά μέλος του κλαμπ έξι χρόνια (από το 2016 και τη μεταγραφή 6,2 εκατ. ευρώ από την Μάιντς).

🚨 OFFICIAL: Liverpool have announced the departure of Lorius Karius 1475 days after he last played for the club.



