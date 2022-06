Ο άνθρωπος των κρίσιμων στιγμών, των αξέχαστων ανατροπών, ο απόλυτος cult μύθος των Reds στην εποχή του Κλοπ. Ο Ντιβόκ Οριγκί θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος του μήνα από τη Λίβερπουλ μετά από οκτώ χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια θρυλική συλλογή highlights.

Ήταν γνωστό από καιρό. Και ίσως να έπρεπε να γίνει έτσι, σταδιακά, ώστε να το χωρέσουν πιο εύκολα στο μυαλό τους οι φίλοι της Λίβερπουλ. Όχι, δεν είναι ο κορυφαίος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της, δεν βρίσκεται καν στη λίστα των κορυφαίων επιθετικών της. Γιατί ο Ντιβόκ Οριγκί σημαίνει πολλά παραπάνω για τους Reds.

Ο Βέλγος στράικερ κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ιστορία του κλαμπ, αφού είχε τη μαγική ικανότητα να βρίσκεται πάντα παρών στις στιγμές που η ομάδα του βρισκόταν είτε στο χείλος του «γκρεμού» είτε στα πρόθυρα μιας ονειρεμένης επιτυχίας και χρειαζόταν την τελική ώθηση για να την κάνει πραγματικότητα. Και πλέον, μετά από οκτώ χρόνια, το ταξίδι του σην κόκκινη μεριά του Μέρσεϊσαϊντ φτάνει στο τέλος του κι ένα νέο ξεκινάει στο Μιλάνο. Με τους Reds να τον αποχαιρετούν μέσω social media λίγες εβδομάδες πριν αποτελέσει και τυπικά παρελθόν και να τον ευχαριστούν για τις ξεχωριστές αναμνήσεις που τους χάρισε.

A truly special journey, with iconic moments in our history delivered by @DivockOrigi time and time again…



Thank you for everything ❤️ pic.twitter.com/fXhc6y72TO