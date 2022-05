Η ομιλία του προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ στα αποδυτήρια και το ξέφρενο πάρτι που ακολούθησε, μετά τον προβιβασμό στην Premier League!

Ο Στιβ Κούπερ ήταν ο άνθρωπος που παρέλαβε τη Νότιγχαμ Φόρεστ από τον πάτο της βαθμολογίας για να την οδηγήσει, 41 παιχνίδια αργότερα, στην Premier League, για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Ο 43χρονος Ουαλός προπονητής με απολογισμό 24 νίκες, έντεκα ισοπαλίες και μόλις έξι ήττες ανέβασε τους «Reds» στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μετά το 1-0 κόντρα στη Χάντερσφιλντ, στο Γουέμπλεϊ, ο Κούπερ μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τους ζήτησε να περάσουν πια χρόνο με τις οικογένειές τους και ακολούθησε ξέφρενο πάρτι...

Δείτε video:

September 2021: bottom of the table.



May 2022: PROMOTED to the Premier League.



Your gaffer, @NFFC #EFLPlayOffs | #StepUp pic.twitter.com/zNl0DZdI1s