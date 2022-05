Με πάνω από 36.000 φιλάθλους στο πλευρό της θα διεκδικήσει την άνοδο στην Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Γουέμπλεϊ» (29/5, 18:30, Novasports, Live Gazzetta), ανακοινώνοντας sold-out με τις αιτήσεις για εισιτήρια να ξεπερνούν τις 100.000

Να 'ταν ένα «Γουέμπλεϊ»... δικό της. Οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν βλέπουν την ώρα για το ματς που μπορεί να τους εξασφαλίσει την επιστροφή στην Premier League μετά από 23 χρόνια, τον τελικό των play-offs κόντρα στη Χάντερσφιλντ (29/5, 18:30, Novasports, Live Gazzetta) και η «τρέλα» τους μεταφράστηκε σε περισσότερες από 100.000 αιτήσεις για «μαγικό χαρτάκι»!

Όπως είναι λογικό, το sold-out των Κόκκινων προέκυψε δεδομένα και έτσι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα έχει στο πλευρό της 36.475 υποστηρικτές για τον τελικό ανόδου.

Nottingham Forest have claimed to have been taking over 100,000 calls a day regarding Wembley tickets 🤯 [✍️ @JPercyTelegraph ] #NFFC | #EFL pic.twitter.com/RNqRiyyepc

Nottingham Forest have sold out their 36,475 ticket allocation for their first trip to the “new” Wembley.



A great club with a huge fan base, they deserve Premier League football. 👏 #NFFC pic.twitter.com/S1B7mo7Hsa