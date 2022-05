Τσέφεριν: «Η Ρεάλ έκανε την ίδια πρόταση με την Παρί για Μπαπέ, δεν θα πει στην UEFA τι θα κάνει!»

O πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν τοποθετήθηκε για την ανανέωση του Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν και εξαπέλυσε τα «πυρά» του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά για την «πολύκροτη» ανανέωση του Κιλιάν Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν, με αφορμή την καταγγελία του προέδρου της La Liga. Ο Σλοβένος ήταν... κάθετος και επισήμανε πως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί έκαναν ίδιες προτάσεις στον Γάλλο σταρ και η Ομοσπονδία δεν θα δέχεται υποδείξεις ούτε από τους «Μερένγκες» ούτε από κανένα.

🚨🎙| Ceferin: “Neither Real Madrid nor anyone else will tell UEFA what to do. They are outraged, from their point of view, but as far as I know their offer was the same as PSG's for Kylian Mbappe.”