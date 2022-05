Κελαϊφί: «Τα λεφτά δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα για τον Μπαπέ»

Ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ τόνισε πως ο Γάλλος σταρ δεν έμεινε στο Παρίσι για τα λεφτά αλλά για το πρότζεκτ της ομάδας.

Συνέντευξη Τύπου διοργάνωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στην οποία μίλησαν ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί και ο Κιλιάν Μπαπέ για το νέο «deal» των δυο πλευρών μέχρι το 2025. Ο πρόεδρος των πρωταθλητών Γαλλίας σχολίασε την καταγγελία της La Liga στην UEFA και επισήμανε πως ο Γάλλος σταρ δεν ανανέωσε για τα λεφτά, καθώς «μια ισπανική ομάδα μπορούσε να πληρώσει περισσότερα».

Οι δηλώσεις του Νασέρ Αλ Κελαϊφί:

«Τα λεφτά δεν ήταν το σημαντικότερο πράγμα για τον Εμπαπέ. Υπάρχει μια ισπανική ομάδα που μπορεί να πληρώσει περισσότερα από εμάς. Το αθλητικό πρότζεκτ είναι το πιο σημαντικό σημείο για τον Εμπαπέ».

Για τους λόγους παραμονής του Εμπαπέ στην Παρί: «Ο Κιλιάν έμεινε στην Παρί για άλλα τρία χρόνια, είναι σημαντικό για εμάς, τη Ligue 1 και τη Γαλλία. Αυτή η επιλογή είναι μια δυνατή ένδειξη, κρατήσαμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Μένει εδώ επειδή η Παρί τον βάζει σε διαδικασία να πετύχει τους αθλητικούς στόχους του, τις νίκες, τις νίκες και τις νίκες».

Για την καταγγελία του προέδρου της La Liga: «Ο πρόεδρός μας είναι ο Βενσάν Λαμπρούν. Μπορεί να σας απαντήσει καλύτερα. Αλλά ίσως είναι ένα καλό πράγμα αν η Ligue 1 τα πάει καλύτερα από τη La Liga. Έχουμε σεβασμό σε όλους. Είμαστε επικεντρωμένοι στην ομάδα, το πρωτάθλημα, τον παίκτη μας που είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα».

