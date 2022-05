Η La Liga κινείται νομικά κατά της Παρί Σεν Ζερμέν μετά την ανανέωση του Κιλιάν Μπαπέ, καταγγέλοντάς την στην UEFA για παραβίαση των κανόνων του FFP και προκαλώντα ευθεία σύγκρουση με τους ιδιοκτήτες του Κατάρ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ανανέωσε κι επίσημα με την Παρί Σεν Ζερμέν, βάζοντας τέλος σε ένα σίριαλ για γερά... νεύρα κι αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τη Ρεάλ Μαδρίτης που τον κυνηγούσε στενά για περίπου δύο χρόνια.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη, δεδομένων των οικονομικών απολαβών και των υπόλοιπων παροχών που προβλέπει το «χρυσό» συμβόλαιο στον Γάλλο στράικερ, συναντά σθεναρή αντίσταση από την Ισπανία και συγκεκριμένα τη La Liga, η οποία με επίσημη διαμαρτυρία της προς την UEFA κατήγγειλε τους Παριζιάνους για παραβίαση του Financial Fair Play. Καταγγελία που ενδέχεται να βάλει την Παρί σε μπελάδες για την ευρωπαϊκή της συμμετοχή, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό αν το αρμόδιο όργανο της UEFA κρίνει αντικανονική τη μεταγραφή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της La Liga:

«Τέτοιου είδους συμφωνίες επιτίθενται στην οικονομική σταθερότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, βάζοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας και την αξιοπρέπεια του αθλήματος, όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και για τις εγχώρις λίγκες. Είναι σκανδαλώδες ένα κλαμπ όπως η Παρί, το οποίο την περασμένη σεζόν κατέγραψε απώλειες 220 εκατ. ευρώ και συσσώρευσε απώλειες 700 εκατ. ευρώ τις τελευταίες σεζόν (ενώ ανέφερε χορηγικά έσοδα με αμφίβολη αξία), με ένα ρόστερ που κοστίζει συνολικά 650 εκατ. ευρώ σε μισθούς, να ολοκληρώνει τέτοια μεταγραφή ενώ όσες ομάδες μπορούσαν να τον αγοράσουν χωρίς να υποθηκεύσουν όλο το μισθολόγιό τους, ήταν ανήμπορες να το κάνουν.



Στο παρελθόν η La Liga διαμαρτυρήθηκε στην UEFA κι άλλες φορές για την παραβίαση του fair-play από την Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτές οι καταγελλίες είχαν αποτέλεσμα και η UEFA τιμώρησε το κλαμπ, αλλά το CAS, σε μια παράξενη απόφαση, ανέτρεψε τις κυρώσεις.



Η La Liga και άλλοι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί φορείς ήλπιζαν ότι με την ένταξη του Νασέρ Αλ-Κελαϊφί σε σώματα όπως η οργανωτική επιτροπή της UEFA και η προεδρία της ECA, θα απέτρεπαν τέτοιες πρακτικές, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσουν τεράστια ζημιά. Ωστόσο, επαληθεύτηκε το αντίθετο. Η επένδυση της Παρί είναι ανέφικτη, για έναν σύλλογο με υπέρογκο μισθολόγιο και τεράστιες οικονομικές απώλειες τις προηγούμενες σεζόν. Παραβιάζει τους τρέχοντες κανόνες της UEFA.



Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζει άλλη μια φορά ότι τα κλαμπ που διοικούνται από καθεστώτα δεν σέβονται και δεν θέλουν να σεβαστούν τους κανόνες μιας κοινωνίας τόσο σημαντικής όπως το ποδόσφαιρο. Αυτοί οι κανόνες είναι το κλειδί για να προστατεύουν και να συντηρούν εκατοντάδες χιλιάδες δουλειές. Αυτή η συμπεριφορά που υποκινείται από τον Αλ-Κελαϊφί, βάζει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όσο και η European Super League»



