Ο Φαμπίνιο επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων της Λίβερπουλ και δηλώνει «παρών» για τον τελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (28/5, 22:00). Στο «φουλ» και ο Φαν Ντάικ, πρόγραμμα στο γυμναστήριο ο Τιάγκο.

Η Λίβερπουλ καλείται να αφήσει πίσω της την απογοήτευση για την απώλεια του πρωταθλήματος και συνεχίζει σε φουλ ρυθμούς την προετοιμασία της για τον τελικό του Champions League, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, το Σάββατο (28/5, 22:00) στο «Σταντ ντε Φρανς». Τα καλά νέα για τον Γιούργκεν Κλοπ είναι δυο, καθώς ο Φαμπίνιο ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων, ενώ σε «φουλ» ρυθμούς γυμνάστηκε και ο Φαν Ντάικ, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπιζε τραυματισμό και με το... ζόρι βρέθηκε στον πάγκο στην αναμέτρηση με τη Γουλβς για την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Aπό την άλλη πλευρά ο Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα της αναμέτρησης με τους «Λύκους» παρέμεινε εκτός, έκανε χαλαρό πρόγραμμα στο γυμναστήριο μαζί με τον φυσιοθεραπευτή, Λι Νομπς, όμως ο Γιούργκεν Κλοπ ευελπιστεί πως ο διεθνής Ισπανός χαφ θα είναι έτοιμος για τον μεγάλο τελικό.

Thiago doing a light session in the gym at Kirkby with head physio Lee Nobes. #LFC