Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε ότι ο Τιάγκο Αλκάνταρα έχει μερικές πιθανότητες να προλάβει να είναι έτοιμος για τον τελικό του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης (28/05, 22:00).

Ο Ισπανός μέσος που αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στον αγώνα με την Γουλβς, φεύγοντας μάλιστα για τα αποδυτήρια με τους ανθρώπους της Λίβερπουλ να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, περιμένοντας τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Ολα έδειχναν ότι ο Τιάγκο δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (28/05, 22:00) κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει του τελικού του Champions League. Ωστόσο, ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες o 31χρονος μέσος να προλάβει να είναι έτοιμος και να βρίσκεται στην αποστολή.

Πάντως στην προπόνηση της Λίβερπουλ την Τετάρτη (25/05), ο Τιάγκο δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας του.

