Ο Ζοέλ Μάτιπ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ, ζητούσε από τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τον ενημερώσουν για το σκορ στο «Έτιχαντ».

Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Γουλβς, ωστόσο δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου της Premier League, μιας και η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή και στο τέλος πήρε την πολύτιμη νίκη με 3-2 επί της Άστον Βίλα.

Η «δίψα» της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ για να στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας ήταν τεράστια. Όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε για να δώσει στην Λίβερπουλ το προβάδισμα απέναντι στη Γουλβς, η ανατροπή της Μάντσεστερ Σίτι εναντίον της Άστον Βίλα είχε ήδη ολοκληρωθεί, αλλά οι παίκτες των «Reds» δεν το γνώριζαν.

Γι' αυτό και ο Ζοέλ Μάτιπ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο γκολ του Αιγύπτιου συμπαίκτη, ζητούσε από τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τον ενημερώσουν για το σκορ στο «Έτιχαντ».Ο 30χρονος στόπερ φώναξε τρεις φορές: «Ποιο είναι το σκορ;» με τους οπαδούς να του απαντάνε πως η Σίτι έκανε την ανατροπή...

The lads gave it their all in yesterday’s loss when Mo put us ahead, they raced towards us and Joel Matip asked about the score. They wanted that win as badly as we did. pic.twitter.com/2RwttB9i0m