Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ο καλύτερος προπονητής της Premier League για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, κερδίζοντας το βραβείο έναντι του Πεπ Γκουαρδιόλα κι ας έχασε τον τίτλο στην τελευταία αγωνιστική...

Η Λίβερπουλ σίγουρα δεν θα κάνει quadruple αφού έχασε για μόλις έναν βαθμό το πρωτάθλημα σε ακόμα ένα δραματικό φινάλε της Λίγκας, ωστόσο, πορεύεται ολοταχώς για το... τρεμπλ, συνδυάζοντας το Carabao Cup και το Κύπελλο Αγγλίας με το Champions League.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να πήρε το 4ο πρωτάθλημά του στα 5 τελευταία χρόνια με τη Σίτι, ωστόσο, ο Καταλανός ηττήθηκε από τον Γερμανό κόουτς για τη διάκριση του κορυφαίου της σεζόν.

Υποψήφιοι ήταν επίσης ο Τόμας Φρανκ που παρουσίασε κάτι πολύ αξιόλογο στην Μπρέντφορντ, ο Πατρίκ Βιεϊρά που έκανε την Κρίσταλ Πάλας μια ομάδα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Έντι Χάου για την απίθανη βελτίωση της Νιούκαστλ των Σαουδαράβων.

Ο Kloppo κατέκτησε και το βραβείο του κορυφαίου από την Ένωση Προπονητών της Λίγκας (LMA) για όσα κατάφερε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στους «κόκκινους».

The @LMA_Managers Premier League Manager of the Year



Congratulations, boss