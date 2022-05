Ο Τζακ Γκρίλις έχοντας... κατεβάσει και τις μπυρίτσες του και έχοντας βραχνιάσει από τις φωνές, ήταν ο showman της φιέστας της Σίτι και τα «έβαλε» με Μπερνάρντο Σίλβα και Κάιλ Γουόκερ προκαλώντας γέλια.

Ο Άγγλος επιθετικός που το περασμένο καλοκαίρι κόστισε 100 εκατομμύρια και δεν αγωνίστηκε ούτε καν στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος για τους «πολίτες» απέναντι στην Άστον Βίλα, το διασκέδασε και με το παραπάνω το βράδυ της Δευτέρας.

Στην πρώτη του σεζόν με την Σίτι στέφθηκε Πρωταθλητής Αγγλίας και είχε... ακόμα έναν λόγο για στενές επαφές με τις αγαπημένες του μπύρες.

Στο πούλμαν με το οποίο η ομάδα έκανε την βόλτα στους δρόμους της πόλης πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Ευχαριστώ τον Μπερνάρντο Σίλβα που βγήκε από το ματς στο 70ο λεπτό».

Λγο αργότερα στο stage που είχε στηθεί σε κεντρικό σημείο του Μάντσεστερ, ανέφερε ξανά: «Εγώ νίκησα τον Γουόκερ στο 1 vs. 1 όταν έπαιζα στη Βίλα και ήταν το ματς που ο Πεπ αποφάσισε ότι με ήθελε στην ομάδα».

Jack Grealish thanking Bernardo Silva for coming off yesterday 🤣 How many drinks has the lad had 😭 pic.twitter.com/6eMk6jnydt

Mahrez:

“Who did actually beat you in 1v1? Mbappe? Neymar?”

Grealish:

“Me when I was at Aston Villa that’s why Pep signed me” pic.twitter.com/HAFU848Llc