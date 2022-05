Η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι μια ημέρα μετά την κατάκτηση του ογδόου πρωταθλήματος στην ιστορία της έκανε παρέλαση τίτλου στους κεντρικούς δρόμους του Μάντσεστερ με τα μέλη της ομάδας και τους οπαδούς να πανηγυρίζουν έξαλλα τον τίτλο.

Η Μάντσεστερ Σίτι είδε τον τίτλο της Premier League να «γλιστράει» από τα... χέρια της στο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα, καθώς βρέθηκε να χάνει με 2-0 μέσα στο «Έτιχαντ», όμως ο Ιλκάι Γκουντογκάν... ντύθηκε Αγουέρο και χάρισε στην ομάδα του το όγδοο πρωτάθλημα της ιστορίας της και τέταρτο την τελευταία πενταετία. Μια μέρα μετά την απονομή του τροπαίου στο γήπεδο οι «Πολίτες» έκαναν την καθιερωμένη παρέλαση τίτλου στους κεντρικούς δρόμους του Μάντσεστερ, με τους οπαδούς τους να στήνουν πάρτι προς τιμήν της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος απόλαυσε την... αποθέωση με ένα πούρο.

This is the scene at Deansgate in Manchester as @ManCity fans gather for the club's victory parade pic.twitter.com/h2kfWy7S5x