Η στιγμή που ο Γκουντογκάν σκοράρει για δεύτερη φορά και η Σίτι κάνει το 3-2 επί της Βίλα, έκανε τον Κάιλ Γουόκερ να τρελαθεί, ν' αρχίσει να τρέχει μόνος του αλαφιασμένος, να γλιστράει στο χορτάρι και να παίρνει το κοντάρι του κόρνερ να πανηγυρίσει!

Η τρέλα στο Etihad έκανε τον Κάιλ Γουόκερ σχεδόν να... μην καταλαβαίνει τι έκανε.

Ο Γκουντογκάν στο 81' διαμόρφωσε το 3-2 με τρελή ανατροπή και ο Άγγλος φουλ μπακ της Σίτι «πέταξε» από τον πάγκο κι άρχισε να τρέχει προς διαφορετική κατεύθυνση από τους υπόλοιπους που ήθελαν να φτάσουν στον σκόρερ.

Ο Γουόκερ έφτασε μέχρι και στο απέναντι κόρνερ, έπεσε στα γόνατα, πανηγύρισε έξαλλα και έβγαλε μέχρι και το σημαιάκι, όντας σε έξαλλη κατάσταση μπροστά στους παραληρούντες οπαδούς.

AND THAT’S NUMBER 4…🏆🏆🏆🏆



WHAT A WAY TO END AN AMAZING SEASON!!! 🥳



Thank you all for your support throughout the campaign, I hope we done you proud! 😁



An absolute honour to be a part of this incredible club 💪🏽 @mancity 💙 pic.twitter.com/kUwnhRQoyE