Η Μάντσεστερ Σίτι παρατάσσεται με όλα τα επιθετικά της «όπλα» και στόχο τη νίκη κόντρα στην Άστον Βίλα, έχοντας τον Τζον Στόουνς ως δεξί μπακ και τον Γουόκερ στον πάγκο. Προφυλάσσει Φαν Ντάικ και Σαλάχ ο Κλοπ στο ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Γουλβς.

Ο τίτλος της φετινής Premier League περνάει από την τελευταία αγωνιστική και τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο ματς της πρωτοπόρου Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ, όσο και σε αυτό της Λίβερπουλ κόντρα στη Γουλβς.

Οι Πολίτες παρατάσσονται με το γνωστό πειραματικό σχήμα στην άμυνα τις τελευταίες αγωνιστικές, με τον Πεπ Γκουρδιόλα να αφήνει στον πάγκο τον Κάιλ Γουόκερ και να ξεκινάει βασικό στα δεξιά τον Τζον Στόουνς. Αντίθετα, υπερπλήρης είναι η μεσοεπιθετική γραμμή της Σίτι, με Μαχρέζ, Ζέσους και Φόντεν στη γραμμή κρούσης.

Από την άλλη, ο Γιούργκεν Κλοπ κάνει τις περισσότερες αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι στη φετινή Premier League (επτά), δίχως να συμπεριλάβει τους Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Μο Σαλάχ στο αρχικό σχήμα. Δείγμα ότι θέλει να τους προφυλάξει πάση θυσία για τον τελικό του Champions League το ερχόμενο Σάββατο (28/5, 22:00).

