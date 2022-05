Κλοπ: «Δεν έχω τηλεφωνήσει στον Τζέραρντ, ξέρω ότι θα αντιμετωπίσει την Σίτι με 100% σοβαρότητα» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ παραδέχθηκε ότι δεν έχει τηλεφωνήσει, ακόμα, στον Στίβεν Τζέραρντ ενόψει της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με την Άστον Βίλα, που θα κρίνει τον φετινό τίτλου της Premier League,

H Μάντσεστερ Σίτι, είναι πρωτοπόρος στην κατάταξη με 90 πόντους, έναν βαθμό περισσότερο από τη Λίβερπουλ κι επομένως εξαρτάται από την ίδια για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη την τελευταία εξαετία. Για να το πετύχει αυτό, η Σίτι χρειάζεται να νικήσει την Άστον Βίλα ή τουλάχιστον βαθμολογική ισοβαθμία με τους «κόκκινους», αφού, σε περίπτωση μη νίκης με τους «χωριάτες», η διαφορά τερμάτων με την Λίβερπουλ είναι υπέρ της (+6).

Από την άλλη, η Λίβερπουλ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο «Άνφιλντ», εκεί όπου θα υποδεχθεί την Γουλβς σε ένα ματς που θέλει νίκη και ταυτόχρονα γκέλα των «Πολιτών» στο «Έτιχαντ». Οι «Reds», όπως είναι λογικό έχουν εναποτεθεί στον άλλοτε αρχηγό τους, Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Άστον Βίλα. Ο Γιούργκεν Κλοπ πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τον θρύλο της Λίβερπουλ, ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

"Εάν έπαιζα σε ένα ματς που μπορούσα να βοηθήσω την Ντόρτμουντ και την Μάιντς αυτό θα ήταν κίνητρο αλλά δεν παίζω και δεν παίζει ο Στίβεν. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Ο Στίβι θα το αντιμετωπίσει με 100% σοβαρότητα χωρίς το τηλεφώνημά μου. Είμαι σίγουρος πως οι υπόλοιποι στο σύλλογο τον έχουν καλέσει, εγώ όχι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

📺 Jurgen Klopp on Steven Gerrard and Aston Villa:



"Stevie will take it 100% seriously without my call." 🔴 pic.twitter.com/6VhkeGu9ED