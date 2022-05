Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ θα δώσουν μεγάλη μάχη στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, ώστε να φτάσουν στην κατάκτηση του φετινού τίτλου, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πάντως να έχει ένα μικρό προβάδισμα για να πετύχει τον στόχο της.

Η Λίβερπουλ αν και τα βρήκε σκούρα, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Σαουθάμπτον. Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έφτασε τους 89 βαθμούς και όλα πλέον θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή (22/05).

Βέβαια, αυτή που έχει το πάνω χέρι για την κατάκτηση του τίτλου είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι πρωτοπόρος με 90 πόντους, έναν βαθμό περισσότερο από τη Λίβερπουλ κι επομένως εξαρτάται από την ίδια για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη την τελευταία εξαετία. Για να το πετύχει αυτό, η Σίτι χρειάζεται τουλάχιστον βαθμολογική ισοβαθμία με τη Λίβερπουλ, αφού, σε περίπτωση μη νίκης με την Άστον Βίλα, η διαφορά τερμάτων με την Λίβερπουλ είναι υπέρ της (+6).

Δηλαδή σε περίπτωση ήττας της Μάντσεστερ Σίτι από την Άστον Βίλα και ισοπαλίας της Λίβερπουλ με την Γουλβς στο φινάλε, τότε οι Πολίτες θα πρέπει να χάσουν με έξι γκολ διαφορά για να μπει στην εξίσωση (σε περίπτωση ισοπαλίας στο Λίβερπουλ - Γουλβς) το επόμενο κριτήριο στην ισοβαθμία που είναι η καλύτερη επίθεση.

Οπως είναι λογικό για την Λίβερπουλ υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Κι αυτό δεν είναι άλλο πέρα από τη νίκη σε συνδυασμό με ήττα ή ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ. Διαφορετικά, το όνειρο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου λαμβάνει τέλος.

To win the Premier League:



• Liverpool must beat Wolves and hope Man City drop points to Aston Villa.



• Liverpool draw with Wolves and Man City lose to Aston Villa by a 6 goal margin.