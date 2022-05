Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ αποχαιρέτησε την Τσέλσι και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Μαδρίτη, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ.

Ο 29χρονος διεθνής Γερμανός κεντρικός αμυντικός έχει βρει ήδη τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη, η οποία θα είναι στη Μαδρίτη για «λογαριασμό» της Ρεάλ. Οι δυο πλευρές πλέον έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία τους και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση, η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ρούντιγκερ πάντως φρόντισε να αποχαιρετήσει την Τσέλσι με την οποία μέτρησε 202 συμμετοχές, ενώ στο διάστημα των πέντε χρόνων πανηγύρισε πέντε τίτλους, με την κατάκτηση του Champions League κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζει.

«Η Τσέλσι θα είναι πάντα στην καρδιά μου…

Ναι, έχω ακούσει κακά σχόλια, αλλά ένιωσα και την αγάπη. Στο τέλος της ημέρας, το φως ήταν πιο δυνατό από το σκοτάδι.

Για αυτό, θα είμαι πάντα η Τσέλσι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γερμανός στόπερ.

Antonio Rüdiger…



“Chelsea will always be in my heart…



Yes, I’ve heard abuse, but I also felt the love. At the end of the day, the light was stronger than the darkness.



For that, I will always be Chelsea.” pic.twitter.com/9RPur5Zb43