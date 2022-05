Το «deal» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Αντόνιο Ρούντιγκερ έχει ολοκληρωθεί οριστικά και πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση, η οποία θα γίνει μετά το τέλος της σεζόν.

Η υπόθεση του Αντόνιο Ρούντιγκερ δεν είναι μια από αυτές που θα μας απασχολήσουν στη θερινή μεταγραφική αγορά, καθώς ο διεθνής Γερμανός κέντρικος αμυντικός έχει βρει ήδη τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη, η οποία θα είναι στη Μαδρίτη για «λογαριασμό» της Ρεάλ. Οι δυο πλευρές πλέον έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία τους και πλεόν απομένει μόνο η ανακοίνωση, η οποία θα γίνει μετά το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το «deal» επιβεβαιώνεται πλέον και από τους «Μερένγκες». Ο 29χρονος σέντερ μπακ συμφώνησε για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, χωρίς οψιόν.

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid



Contract until 2026, there’s no option for further season.



Official announcement: end of the season.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/N6zn9w5pcR