Λάμπαρντ: «Αφήστε τον κόσμο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αρκεί να μην γίνονται ασχήμιες» (vids)

Ο Φρανκ Λάμπαρντ τάχθηκε υπέρ... κάθε εισβολής οπαδών στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν τις στιγμές των ομάδων τους, αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα όπως έγινε με τον Βιεϊρά, τη Φόρεστ ή την Σουίντον.

Τα παραδείγματα είναι τέτοια πως αυτή τη στιγμή ίσως και να μην είναι η κατάλληλη για να μιλήσει ο Λάμπαρντ υπέρ του κόσμου και του χαμού που συνηθίζεται να συμβαίνει κάθε φορά που ο κόσμος μπαίνει κατά χιλιάδες στον αγωνιστικό χώρο στη λήξη ενός ματς.

Από την κουτουλιά οπαδού της Φόρεστ στον Μπίλι Σαρπ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, μέχρι το επεισόδιο του Βιεϊρά με τον οπαδό της Έβερτον, αλλά και τις καταγγελίες του προπονητή και των παικτών της Σουίντον στην LeagueTwo.

«Αν δεν γίνονται ασχήμιες και όλοι έχουν σωστή συμπεριφορά, τότε ας αφήνουμε τον κόσμο στον αγωνιστικό χώρο για να χαρεί τις στιγμές για να είναι χαρούμενοι και να επιστρέφουν στο σπίτι τους με όμορφο συναίσθημα» είπε ο Λάμπαρντ μετά τη νίκη (3-2) επιβίωσης της Έβερτον.

