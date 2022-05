Ο Γιούργκεν Κλοπ αποθέωσε τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στη Σαουθάμπτον και δεν είχαν αρκετά λεπτά στα πόδια τους έως τώρα τη φετινή σεζόν.

Η Λίβερπουλ των πολλών αλλαγών, μπορεί να τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Σαουθάμπτον, ωστόσο στο τέλος κατάφερε να φύγει με το διπλό και παράλληλα να προσθέσει ακόμη τρεις βαθμούς για την κούρσα του φετινού πρωταθλήματος. Οι «Reds» θα δώσουν σκληρή μάχη με την Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να φτάσουν στην κατάκτηση του φετινού τίτλου, με τους Πολίτες βέβαια να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.

Κόντρα στους «Άγιους», ο Γιούργκεν Κλοπ ρίσκαρε και προχώρησε σε εννέα αλλαγές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει «ανάσες» σε μερικά από τα βασικά μέλη της ομάδας. Οσοι πήραν την ευκαιρία κι αγωνίστηκαν δικαίωσαν και με το παραπάνω τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος με τη σειρά του, τους αποθέωσε.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτό το αποτέλεσμα. Παίκτες που δεν έχουν παίξει για εβδομάδες ή μήνες παίζουν όπως έπαιξαν απόψε (σ.σ χθες). Είναι εξαιρετικό. Είναι σαν να έχεις Ferrari στο γκαράζ σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου.

"It's like having Ferraris in the garage!" 🏎️



Jurgen Klopp praised the performance of his fringe players in Liverpool's victory at Southampton last night. pic.twitter.com/AAQTwxaTDO