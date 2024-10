Κατηγορίες εις βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη για απρεπή συμπεριφορά μετά το τέλος του αγώνα Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ απήγγειλε η Αγγλική Ομοσπονδία (FA).

Κατηγορίες εις βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη για απρεπή συμπεριφορά απήγγειλε η FA! Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αγγλικής Ομοσπονδίας, ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ κατηγορείται για απρεπή συμπεριφορά μετά το τέλος του αγώνα των Reds απέναντι στη Φούλαμ στο «City Ground», όταν οι Λονδρέζοι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη (0-1).

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «εικάζεται ότι η συμπεριφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στη φυσούνα μετά το τελικό σφύριγμα ήταν απρεπής», ενώ προστίθεται πως ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ έχει χρονικό περιθώριο μέχρι την προσεχή Δευτέρα (7/10) για να απαντήσει.

«Ο πρόεδρος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά μετά την αναμέτρηση απέναντι στη Φούλαμ, το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου. Εικάζεται ότι η συμπεριφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στη φυσούνα μετά το τελικό σφύριγμα ήταν απρεπής. Έχει περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου, για να απαντήσει» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αγγλικής Ομοσπονδίας.

Θυμίζουμε πως η Φούλαμ κατάφερε να επικρατήσει 1-0 επί της Φόρεστ χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Χιμένες, απόφαση που επικυρώθηκε έπειτα από χρονοβόρο έλεγχο στο VAR.

The FA have charged Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis with misconduct following their Premier League match against Fulham pic.twitter.com/NRUiHBvkKg