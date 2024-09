Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο μετά την ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Φούλαμ (0-1), λέγοντας πως το πέναλτι των Λονδρέζων δεν θα έπρεπε να δοθεί.

Η Φούλαμ απέδρασε από το «City Ground» για την 6η αγωνιστική της Premier League, νικώντας τη Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0 χάρη στο πέναλτι του Χιμένες.

Η Νότιγχαμ είδε αρχικά να της ακυρώνεται το γκολ του Γουντ στο 25ο λεπτό, προτού έρθει η φάση που έκρινε τελικά την αναμέτρηση. Ο διαιτητής Τζος Σμιθ καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Φούλαμ για μαρκάρισμα του Μουρίγιο στον Περέιρα, μετά τη συμβολή του VAR, αφού στην αρχή είχε αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Τα παράπονά του για την διαιτησία του Σμιθ εξέφρασε μετά τη λήξη του αγώνα ο προπονητής της Νότιγχαμ, Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, που υποστήριξε ότι η ομάδα του θα έπρεπε και αυτή να είχε κερδίσει πέναλτι στο ματς.

«Δεν θέλουμε να μιλάμε για αυτί, όταν παίζουμε δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τον διαιτητή. Ελπίζουμε ότι ο διαιτητής θα κάνει τα πράγματα σωστά, αλλά σήμερα δεν έκανε καλή δουλειά. Ας ελπίσουμε να βελτιωθεί, όπως πρέπει να βελτιωθούμε και εμείς, γιατί δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Ήταν κακή η απόφαση στο πέναλτι, υπήρχαν ίδιες καταστάσεις με τον Αβονίγι και τον Ελάγκα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο επόμενο ματς ελπίζω να μην μιλάμε για διαιτητές», σχολίασε.

Nuno Espírito Santo is fed up of talking about referees, after seeing penalty decisions play a big part in #NFFC defeat to Fulham.



The Nottingham Forest hierarchy are also frustrated with recent standard of refereeing.



A bad day at the office all round.https://t.co/ukXmF0xuci