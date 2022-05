Κλοπ: «Δεν περιμένω να γκελάρει ξανά η Σίτι» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ θεωρεί φαβορί την Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μιας και όπως τόνισε δεν περιμένει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να χάσει βαθμούς.

Η Μάντσεστερ Σίτι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με την Γουέστ Χαμ, τελικά έσωσε τον βαθμό και με νίκη την τελευταία αγωνιστική θα στεφθεί επισήμως πρωταθλήτρια. Η Λίβερπουλ από την πλευρά της συνεχίζει να ελπίζει στο θαύμα της ανατροπής στην κορυφή, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ θέλησε να προσγειώσει άπαντες.

Οταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το πόσο εφικτό είναι η Μάντσεστερ Σίτι να χάσει βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική με την Άστον Βίλα, ο Γερμανός τεχνικός των «Reds», τόνισε πως δεν περιμένει κάτι τέτοιο.

«Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που άφησαν πόντους σε δύο κολλητά ματς. Δεν περιμένω από την Σίτι να αφήσει άλλους βαθμούς αλλά σε έναν ιδανικό κόσμο, πηγαίνουμε στο ματς της Κυριακής έναν βαθμό πίσω τους. Τη σεζόν 2018-19 βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0 στην έδρα της Μπράιτον την τελευταία αγωνιστική και υπέθεσα από τις φωνές του κόσμου στο Άνφιλντ πως είχαν δεχτεί γκολ. Ήξερα εκείνη τη στιγμή πως ήταν πολύ νωρίς. Εάν το είχα ακούσει στο 90ο λεπτό, πιθανότατα να είχα πανηγυρίσει και εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

