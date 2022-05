Ο Τοντ Μπόελι επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Τσέλσι για πρώτη φορά και συνομίλησε τόσο με τον Τόμας Τούχελ, όσο και με την προπονήτρια της εκπληκτικής γυναικείας ομάδας, Έμα Χέις.

Το νέο αφεντικό των «μπλε», έχοντας συμφωνήσει σε όλα με τον Αμπράμοβιτς, έχοντας δει το deal να επισημοποιείται και περιμένοντας πλέον τις εγκρίσεις από την Κυβέρνηση και την Premier League, δείχνει ιδιαίτερα δραστήριος να μάθει πράγματα για τον σύλλογο.

Είχε βρεθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» δίχως όμως να... φέρει γούρι στο ματς με την Γουλβς, αφού είδε τον Κόουντι να ισοφαρίζει στο τελικό 2-2 στο 90' + 7', ενώ τώρα, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Cobham.

Όπως ενημέρωσε η Τσέλσι, ο Μπόελι συνομίλησε τόσο με τον Τόμας Τούχελ ενόψει και του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ», όσο και με την προπονήτρια της αξιοθαύμαστης γυναικείας ομάδας του συλλόγου, Έμα Χέις.

Todd Boehly met with Thomas Tuchel and the men’s squad yesterday at Cobham.



Today, he met with @ChelseaFCW Manager Emma Hayes and her staff and players, along with Head of Youth Development Neil Bath here at the club’s training ground. pic.twitter.com/3X5zD08hIg