Κάτοικος Αγγλίας θα παραμείνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Φελίπε Κουτίνιο, με την Άστον Βίλα να ανακοινώνει και επίσημα τη μεταγραφή του από τη Μπαρτσελόνα!

Ο δανεισμός του Φελίπε Κουτίνιο στην Άστον Βίλα απέκτησε και επίσημα.... μόνιμη μορφή. Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και καιρό, οι Villagers ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Βραζιλιάνο με κανονική μεταγραφή και έπειτα από τις επαφές με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα βρέθηκε η χρυσή τομή για να το καταφέρουν.

Αν και στην αρχική συμφωνία η οψιόν αγοράς αφορούσε 40 εκατομμύρια ευρώ, τελικά το deal έκλεισε στα 20 εκατομμύρια, ενώ παράλληλα η Μπάρτσα θα διατηρήσει και το 50% των εσόδων από κάποια μελλοντική πώληση.

Από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Βίλα Παρκ» μέχρι το καλοκαίρι του 2026, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις από τον περασμένο Ιανουάριο με τη φανέλα των Villagers.

Κάπως έτσι ένα ταξίδι διάρκειας 4,5 ετών με τη Μπαρτσελόνα φτάνει αισίως στο τέλος του μετά και την απόφαση των Καταλανών να τον παραχωρήσουν για 128,5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από εκείνα που δαπάνησαν τον Γενάρη του 2018 προκειμένου να τον αποκτήσουν από τη Λίβερπουλ.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌