Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να παρουσιάσει αύριο, 13 Μαΐου, το άγαλμα προς τιμήν του Σέρχιο Αγουέρο, έξω από το «Έτιχαντ», ακριβώς μια δεκαετία μετά το γκολ του κόντρα στην ΚΠΡ που έδωσε τον τίτλο της Premier League στους «Πολίτες».

Ο Σέρχιο Αγουέρο έχει συνδέσει το όνομα του με την «εκτόξευση» της Μάντσεστερ Σίτι και αποτελεί θρυλική μορφή της σύγχρονης ιστορίας των «Πολιτών». Όπως είναι γνωστό το κλαμπ θα στήσει άγαλμα προς τιμήν του «Κουν», έξω από το «Έτιχαντ», όπως έχει ήδη κάνει για τους Βινσέντ Κομπανί και Ντάβιντ Σίλβα.

AGUERROOOO! Ten years after the historic goal against QPR, Kun Aguero’s statue will be officially presented at the gate of Etihad Stadium this Friday. [@DiarioOle] pic.twitter.com/9qBIVX50gj