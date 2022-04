Η κορυφαία Λίγκα ανακοίνωσε έξι νέα μέλη του Hall of Fame της Premier League και φυσικά δεν γινόταν να λείπει ο Σέρχιο Αγουέρο. Ξεχωρίζουν οι Ντρογκμπά, Κομπανί, Σμάιχελ, Ράιτ και Σκόουλς.

Μετά τους Πατρίκ Βιεϊρά που ήταν οι πρώτοι που είχαν μπει στους κορυφαίους, στην... Τάξη του 2022, έξι νέα μέλη προστέθηκαν στη λίστα των θρύλων που άφησαν το στίγμα τους στην Premier League με τα κατορθώματά τους.

Φυσικά ο Σέρχιο Αγουέρο είναι ανάμεσα σε αυτούς με όσα κατάφερε στην Μάντσεστερ Σίτι, ενώ και ο άλλοτε ηγέτης των «πολιτών» και πιστός στρατιώτης του κλαμπ, Βινσέν Κομπανί, τον πλαισιώνει.

Η Άρσεναλ εκπροσωπείται από τον Ίαν Ράιτ, σε αυτές τις νέες εισόδους, ενώ φυσικά πήρε μια θέση και το «λιοντάρι» της Τσέλσι που έγραψε τη δική του ιστορία, Ντιντιέ Ντρογκμπά.

Ο Πέτερ Σμάιχελ στη δική του εποχή είχε μεσουρανήσει και είναι κι αυτός παρών στο Hall of Fame πια, μαζί με τον Πολ Σκόουλς που δεν μπορεί να συνηθίσει να βλέπει την Γιουνάιτεντ στην... μόνιμα μέτρια κατάσταση.

