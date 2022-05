Η περίφημη φανέλα με το νούμερο 16 που φορούσε ο Σέρχιο Αγουέρο όταν σημείωσε το μυθικό γκολ εναντίον της ΚΠΡ, αναμένεται να αποφέρει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε δημοπρασία.

Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που συνέβη η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Premier League. Ο παλαίμαχος, πλέον, επιθετικός είχε χαρίσει στη Σίτι το πρώτο της πρωτάθλημα, έπειτα από 44 ολόκληρα χρόνια, σκοράροντας το νικητήριο κόντρα στην ΚΠΡ στο 93’:20’′. Με αυτόν τον τρόπο ο Αργεντινός έμεινε χαραγμένος στις καρδιές και τις ψυχές των οπαδών του συλλόγου.

