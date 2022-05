Οπαδοί της Λιντς ξέχασαν ότι... υποβιβάζονται και δεν έδιναν την μπάλα για να συνεχίσει το ματς (vid)

Μάταια περίμενε ο Μάρκος Αλόνσο να πάρει πίσω την μπάλα απ' την κερκίδα για να εκτελέσει το πλάγιο, οι οπαδοί της Λιντς δεν ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν...

Η Λιντς υποδέχτηκε στο «Elland Road» την Τσέλσι, με τους «μπλε» να παίρνουν μια πολύ σημαντική για το κυνήγι της Ευρώπης νίκη (0-3), και τα «παγώνια» να παραμένουν εγκλωβισμένα στην επικίνδυνη ζώνη!

Το στιγμιότυπο του αγώνα ωστόσο δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο ομάδες, αλλά στους οπαδούς των γηπεδούχων, οι οποίοι μάλλον... ξέχασαν ότι η Λιντς βρίσκεται πίσω στο σκορ σε ένα ματς ζωής και θανάτου για την παραμονή τους στην κατηγορία, κι όταν η μπάλα έφτασε στην κερκίδα αρνούνταν να την δώσουν στον Μάρκος Αλόνσο που περίμενε στην πλάγια γραμμή να εκτελέσει το πλάγιο γελώντας με το σκηνικό.

Τελικά επενέβη ο Ραφίνια που πήγε κοντά και τη ζήτησε επιτακτικά, ώστε να δοθεί συνέχεια στον αγώνα...

Δείτε το επικό βίντεο:

I think Leeds fans forgot they were losing yesterday 🤣🤣 pic.twitter.com/cBQkrQZwQf