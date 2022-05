Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Φρένκι Ντε Γιονγκ θα αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Έρικ Τεν Χαγκ από την επόμενη σεζόν, σε ένα deal που θα αποφέρει στη Μπαρτσελόνα 70 με 80 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη μεταγραφή του Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι όπως φαίνεται ένας παλιός γνώριμος. Ο λόγος για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, «μαθητή» του Ολλανδού τεχνικού στην τρομερή φουρνιά του Άγιαξ τη σεζόν 2018-19, ο οποίος παρουσιάζεται «κλεισμένος» κατά 95% από ισπανικά ΜΜΕ για μεταγραφή στους Κόκκινους Διαβόλους το ερχόμενο καλοκαίρι!

Ο Ολλανδός χαφ της Μπαρτσελόνα βρισκόταν τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο ως μία από τις πιθανές αποχωρήσεις από το ρόστερ των Μπλαουγκράνα, λόγω της ανάγκης των Καταλανών για έσοδα από μεταγραφές αλλά και της μέτριας απόδοσής του τη φετινή σεζόν σε συνδυασμό με τον «μπερδεμένο» ρόλο που είχε στα σχέδια του Τσάβι. Έτσι, ο Έρικ Τεν Χαγκ εισηγήθηκε από την αρχή την απόκτησή του στον νέο του σύλλογο και όπως αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του Ισπανού δημοσιογράφου, Ζεράρ Ρομέρο, η μεταγραφή έχει «κλείσει» και δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί πριν το τέλος του μήνα!

Το ποσό του deal θα φτάσει ενδεχομένως τα 80 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο μέσο, ο οποίος το καλοκαίρι του 2019 είχε μετακομίσει στη Βαρκελώνη αντί 86 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Frenkie De Jong will almost certainly sign for Erik Ten Hag's Manchester United this summer! Fee: €70M-€80M. 🇳🇱



There's a 95% chance that the transfer will be completed before the end of the month!



(Source: @gerardromero) pic.twitter.com/BIAFw5CLS8