Ο Μπρούνο Φερνάντες καλείται να επιστρέψει στις κορυφαίες εμφανίσεις και να πάρει από το χέρι την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να την αναγεννήσει μέσα από τις στάχτες της.

Η αποκαρδιωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημείωσε αρνητικό ρεκόρ 40ετίας με πέντε σερί εκτός έδρας ήττες και... κατρακυλάει προς Conference League. Υστερα από την ήττα από την Μπράιτον, οι «κόκκινοι διάβολοι» μπορούν να φτάσουν maximum τους 61 βαθμούς, καθώς αυτή τη στιγμή έχουν μονάχα 58. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι η φετινή σεζόν είναι η χειρότερη στην ιστορία του συλλόγου στην Premier League, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Ραλφ Ράνγκνικ κατάφεραν να ξεπεράσουν ακόμα και την επίδοση της σεζόν 2013/14, όταν η ομάδα είχε ολοκληρώσει το πρωτάθλημα με μόλις 64 βαθμούς...

Μετά τη συντριβή από τους «γλάρους», οι οπαδοί των της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκεια τους προς τους παίκτες του Ραλφ Ράγκνικ. Από την πλευρά του, ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο μοναδικός ο οποίος βγήκε μπροστά και παραδέχθηκε πως η εμφάνισή του στον αγώνα με την Μπράιτον δεν ήταν άξια για να φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 27χρονος διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πάντως δεν διανύει και τις καλύτερες του ημέρες στο Μάντσεστερ κι αυτό το μαρτυράνε οι αριθμοί.

Οι οπαδοί της ομάδας νοσταλγούν τις παλιές καλές εμφανίσεις του Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος όταν είχε πρωτοαποκτηθεί από τους «κόκκινους διαβόλους» είχε κάνει τη διαφορά. Στους πρώτους έξι μήνες παρουσίας του στο «Ολντ Τράφορντ», καμία άλλη χειμερινή μεταγραφή της Premier League δεν είχε τέτοιο αντίκτυπο. Κατάφερε σε 22 αγώνες, να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 12 φορές και να μοιράσει και οκτώ ασίστ. Οι τρομερές του εμφανίσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη σεζόν, μιας και σε 58 αναμετρήσεις σημείωσε 27 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και «σέρβιρε» 17 ασίστ.

Από τότε που άφησε την Ουντινέζε για να ενταχθεί στην Σπόρτινγκ, οι αριθμοί του αυξάνονταν με το πέρασμα των εποχών μέχρι να φτάσουμε στη φετινή σεζόν. Στα 45 παιχνίδια που ο Πορτογάλος έχει φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει δει το γκολ μόνο σε 10 περιπτώσεις (μέσος όρος 0,22 γκολ ανά αγώνα), χωρίς να υπολογίζονται οι 14 ασίστ που έδωσε.

Βέβαια, η χειρότερη χρονιά του στη Σπόρτινγκ ήταν η πρώτη, καθώς τότε ο Μπρούνο Φερνάντες είχε 0,32 γκολ ανά παιχνίδι (συν 20 ασίστ). Ο μέσος όρος σκοραρίσματος αυξήθηκε την επόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 0,61 γκολ ανά παιχνίδι. Ένα ποσοστό το οποίο είναι και το υψηλότερο που έχει έως τώρα στην καριέρα του.

Τα απογοητευτικά του νούμερα και ειδικά τη φετινή σεζόν είναι η αντανάκλαση ενός εξουθενωμένου ηγέτη. Εστω και χωρίς να είναι ένας, ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε τον «ρόλο» του αρχηγού από την πρώτη ημέρα που αφίχθη στο «Ολντ Τράφορντ» και προσπάθησε μέσω των εμφανίσεων του να οδηγήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε επιτυχίες.

🗣️ "What I did today was not enough to be in a Manchester United shirt and I accept that."



